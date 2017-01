19 marzo 2014 Inghilterra, presentata la nuova sterlina

E' la più sicura al mondo Il ministro del Tesoro britannico ha annunciato l'introduzione di una nuova moneta da un pound. Ricorda il vecchio conio da tre pence e sarà in circolazione dal 2017

15:57 - Il governo britannico, per bocca del ministro del Tesoro George Osborne, ha annunciato l’introduzione di una nuova moneta da una sterlina, che avrà un bordo di dodici lati come il vecchio conio da tre pence. Il nuovo pound entrerà in circolazione con ogni probabilità dal 2017 e, secondo quanto affermato dalla zecca, sarà "la moneta più sicura in circolazione nel mondo", grazie all’utilizzo di nuovi sistemi tecnologici contro i falsari.

Una delle motivazioni principali per la sostituzione, infatti, è la lotta alla contraffazione, dato che secondo il Tesoro britannico circa il 3 per cento delle monete da una sterlina attualmente in circolazione sono false.



L’attuale moneta da una sterlina, di forma circolare, è stata introdotta nel 1983, per sostituire gradualmente la banconota da una sterlina, ritirata nel 1988. BBC stima che ogni anno circa due milioni di monete contraffatte vengano scoperte dalle autorità, su un totale circolante di circa 1,5 miliardi di pezzi.