22 maggio 2014 Il governo lancia "OsservaPrezzi",

la app per trovare gli sconti sulla benzina Disponibile su GooglePlay e, presto, su AppStore, l'applicazione del ministero dello Sviluppo economico per scovare i distributori più economici della zona. Multe fino a 3mila euro per chi diffonde dati falsi

10:10 - Una app per scovare, nel raggio di cinque chilometri, il distributore di benzina più economico. Si chiama "OsservaPrezzi" e l'ha lanciata il ministero dello Sviluppo economico. L'obiettivo è mettere in concorrenza i gestori e convincerli, come ha spiegato il sottosegretario Simona Vicari, a "offrire i prodotti a prezzi più vantaggiosi". Già disponibile su Google Play, presto sbarcherà anche sull'App Store di Apple.

L'applicazione, sviluppata con Unioncamere e Infocamere, ordina i distributori presenti nella propria zona contraddistinguendo i più economici (verde) dai più cari (rosso). La copertura, a detta del ministero, si aggira intorno al 70% del totale dei distributori.



Multe a chi diffonde dati falsi - Al fine di garantire un'affidabilità reale, sono state previste sanzioni per chi diffonde dati falsi. "Se un automobilista riscontra un'informazione errata può segnalarla alla polizia municipale o al sindaco, che potranno sanzionare il distributore con multe che vanno da circa 500 a poco più di 3mila euro", spiega la Vicari.



Consumatori divisi - L'app non ha registrato un consenso unanime. La Faib, Federazione Autonoma Italiana Benzinai, parla di "sola pubblicità" e il Codacons si mostra scettico: "Servirà a ben poco". Migliore il giudizio dell'Adiconsum, secondo cui l'iniziativa è "lodevole".