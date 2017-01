16:37 - Le stime di crescita dell'economia tedesca per l'anno in corso (+1,8%) potrebbero essere presto riviste al ribasso. Lo ha detto il ministro delle Finanze di Berlino, Wolfgang Schaeuble, in una riunione dei parlamentari Cdu-Csu. A pesare, secondo Schaeuble, sono la crisi in Ucraina e le conseguenti sanzioni imposte alla Russia.