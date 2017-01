Fabbisogno, a gennaio rosso 566 mln

18:33 - Il ministero dell'Economia e delle Finanze rivede le stime sul fabbisogno di gennaio: si passa da un attivo di circa 800 milioni di euro ad un rosso di 566 milioni. Nel primo mese del 2014, infatti, sono state registrate entrate per 35,785 miliardi a fronte di spese per 36,351 miliardi (dei quali 2,590 miliardi per interessi). Non si è dunque ottenuto alcun avanzo (come invece era stato stimato il 3 febbraio dal Mef), ma un passivo di 566 milioni.