16:00 - "L'occupazione in Italia dovrebbe continuare a scendere per tutta la prima metà del 2014". Lo scrive Bankitalia nel suo Bollettino economico, che parla di condizioni ancora "difficili" nel mercato del lavoro. Con l'attesa moderata ripresa, si legge, "il numero degli occupati tornerebbe a crescere solo gradualmente, non prima della fine d'anno".