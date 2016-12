Cinque cose di cui non scusarsi più

07:00 - Fin dall'infanzia ci hanno insegnato l'importanza di essere bravi bambini, non creare problemi, comportarsi in modo adeguato: concetti che talvolta rischiano di incontrare l'eccesso opposto nel mondo attuale, abitato da ragazzi che qualche volta vestono i panni di piccoli tiranni, figli di genitori sempre più spesso incapaci di insegnare le buone regole del vivere civile che non è solo educazione, bensì rispetto di se stessi e degli altri. In realtà il primo passo per vivere bene con gli altri è imparare a essere onesti con le verità più profonde del nostro universo interiore, nutrire ciò in cui crediamo con consapevolezza, avere il coraggio delle scelte che contano.

Ti dai il permesso di esprimere ciò che pensi e desideri? Accade molto di frequente che persino i bisogni più profondi vengano censurati dal senso di un ritegno che ha origini antiche e che, sciaguratamente, tende a mescolarsi alla sensazione sotterranea che soddisfare le nostre necessità nasconda un fondo di egoismo. Non è così ed ecco perché cambiare prospettiva non potrà che aiutarti a migliorare la qualità della tua vita.



1. Smetti di scusarti per quello che pensi: il segreto non è giustificare se stessi per le proprie convinzioni, ma rimanere in un atteggiamento di apertura verso l'opinione altrui. Sii pronto a ascoltare l'altro senza attaccare, fai in modo che lo scambio di opinioni sia una discussione appassionata, ma sempre nei limiti dell'educazione, mai una guerra all'ultimo sangue. Non devi scusarti, invece, per quello che pensi, perché ognuno ha il diritto di avere la propria opinione e portarla avanti, sul lavoro così come in famiglia o nelle amicizie. D'altro canto rimanere aperti alla sincera possibilità di cambiare idea è una prerogativa delle persone che vivono con intelligenza e buon senso.



2 Smetti di scusarti per i tuoi diritti. Succede al lavoro, in coppia, a scuola con i figli o nei luoghi pubblici, dall'ospedale al ristorante: sono tante le situazioni in cui qualcuno si arroga il diritto di agitare il proprio piccolo potere e, magari con l'autorità di un camice bianco o una cravatta, farci sentire piccoli piccoli, impotenti, di troppo. In queste situazioni è bene tirar fuori una sana dose di coraggio e, anche se siamo timidi, far sentire la nostra voce. Analizza la situazione con calma, non temere di guardare dritto negli occhi l'altro e combatti per ciò che è un tuo diritto. Anche quando si ha paura c'è sempre un modo per fare la cosa giusta.



3 Smetti di scusarti per ciò che sei. Ogni persona ha un passato, una storia: non vergognarti per i tuoi errori perché essi rappresentano ciò che sei e costituiscono la lezione grazie a cui hai imparato a sopravvivere nella vita e sei arrivato fino al presente, con più coscienza rispetto le cose importanti dell'esistenza. Nessuno ha il diritto di far sentire sbagliato o inopportuno qualcuno: non cadere in questa trappola, né riguardo agli altri, né con te stesso. Guarda con orgoglio alle tue esperienze di vita e affronta chi ti circonda guardando dritto negli occhi, a testa alta.



4 Smetti di scusarti perché ti senti schiacciato dai sensi di colpa. L'emozione repressa di simili sentimenti può costituire un fattore di stress dalla carica altamente negativa: nessuno dovrebbe far sentire gli altri in una simile condizione. In coppia e con i figli i sensi di colpa sono una vera e propria bomba a orologeria; ricorda che tutti facciamo errori, continuare a logorarsi sul senso delle decisioni già prese è inutile e dannoso. È decisamente più produttivo gestire con intelligenza le conseguenze delle nostre azioni, affrontare gli altri portando avanti le tue idee e soprattutto non cedere allo sconforto interiore che ti fa sentire insicuro e vittima dei tuoi sbagli.



5 Smetti di scusarti se stai difendendo i tuoi spazi e i tuoi bisogni. In famiglia accade di frequente che si possa provare un'incredibile difficoltà a far presente agli altri le proprie esigenze: prova a far capire le tue necessità con un dialogo aperto, diplomatico e sincero, ma non cedere al silenzio perché ti condannerebbe all'infelicità. Ogni persona nutre il profondo bisogno di definire i propri desideri e avere il coraggio necessario, anche di fronte alle persone più importanti della vita, di far capire all'altro le esigenze fondamentali.