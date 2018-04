Moda: in primavera sboccia il rosso

Lo abbiamo amato per tutto l’inverno e lo abbiamo indossato anche ai piedi, sugli stivali : la primavera appena arrivata lo conferma come colore super trendy e del quale non possiamo fare a meno: è il rosso, specie nelle sue tonalità più brillanti ed energetiche, simbolo di passione e di vitalità. Lo si indossa da solo o in abbinamento ad altri colori, tra cui in particolare il rosa.

La società Pantone ha indicato il Cherry Tomato (se volete il colore esatto si tratta della nuance contrassegnata dal codice 17-1563) come una delle tonalità fashion della bella stagione 2018. E’ un rosso intenso e energizzante: come dice già il suo nome è a metà strada tra il tono brillante del pomodoro e quello della ciliegia, e indossandolo non è possibile passare inosservate. Sta bene sia alle more che alle bionde: esalta il calore della carnagione mediterranea, propria di chi ha i capelli scuri, ma esalta anche la luminosità degli incarnati chiari.



Se un total look in rosso, come quello proposto ad esempio da Versace, vi pare troppo appariscente, si può spezzare l’outfit mixando colori diversi. Un abbinamento tipico della stagione primavera estate 2018 è con il rosa, specie nelle sua sfumature più vivaci e vitaminiche. Sempre classico è il mix con il nero, come ha proposto Giorgio Armani, o utilizzato come elemento nelle stampe. Da sperimentare ci sono anche le tonalità più scure, come hanno proposto Roberto Cavalli ed Etro.