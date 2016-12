Protagonisti assoluti, gli intramontabili completini in pizzo e le ensemble a stampa floreale che si alternano all’underwear in tinte unite intense.



Pizzi e merletti sono la scelta ideale per chi abbia tanta voglia di sedurre! Il modello di Hanro grigio fumo con slip a vita alta è un trionfo di sensualità e di trasparenze che lasciano ben poco all’immaginazione.



Per osare con stile, suggeriamo il completino di Cosabella in una nuance intensa di blu con reggiseno a triangolo ampio che gioca con le trasparenze generando un discreto effetto see-through!



Perfetta invece per le più tradizionaliste è l’ensemble di Stella McCartney in raso tinta nude con reggiseno a balconcino impreziosito da ricami bon ton. Chi ama l’intimo ricercato, apprezzerà il binomio rosa cipria di La Perla con top a triangolo in tulle ricamato e slip a vita alta.



