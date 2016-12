Lunghe, midi o corte, le gonne a ruota per l’Autunno-Inverno 2016 si vestono di stampe geometriche, floreali e animalier o si intingono in un bagno di colori, intensi e vistosi. Perfette in abbinamento a bluse romantiche e pumps con tacco a stiletto per un risultato iper femminile, creano una combinazione interessante con tronchetti flat e pullover casual. Prendete spunto dalle tendenze di stagione!