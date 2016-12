Cropped pants: tre outfit da sfoggiare in autunno

I cropped pants o culottes , che dir si voglia all’inglese, sono i pantaloni dal taglio corto alla caviglia e, per l’ Autunno-Inverno 2016 , si riconfermano tra i must have di stagione. Dalla variante sparkling in argento per la sera al modello classico mannish inspired: scopri come indossarli e lasciati ispirare dai tre look che abbiamo scelto per te!

Casual - Per un look ironico e glamour da sfoggiare di giorno scegli i pantaloni mannish inspired firmati Miu Miu e abbinali a una t-shirt a stampa lettering. A noi piace molto la combinazione con la maglia eccentrica di Moschino con logo in vista. Dai una nota denim con la camicia di jeans e completa con gli stivaletti in suede verde militare di Aquazzura rifiniti da un morbido collo in pelliccia di visone.



Sparkling - Effetto incandescente. Di sera osa i bagliori luminosi dei pantaloni metallici di Jil Sander da esaltare con il luccichio degli ankle boots silver di Saint Laurent. Per un risultato oltremodo lucente. Aggiungi un tocco minimal con la t-shirt basic di Isabel Marant dalla linea scivolata, una nota rock con la giacca biker in pelle, grintosa ed elegante, di Balenciaga, e avvolgiti nella caldissima cappa nera di Marni impreziosita da pompon in pelliccia.



En pendant - Elegantissima, minimal e impeccabile per l’ufficio con un’ensemble panta culottes e maglia in coordinato. Un esempio? Il completo scamosciato di Zara in tinta salmone da spezzare con tronchetti neri in suede dalla silhouette squadrata che svettano su un tacco medio dorato effetto snake.



