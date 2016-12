Moda: Dolce e Gabbana tra abiti a specchio e glitter

La passerella di Dolce e Gabbana propone uno stile favola, con una donna che veste un look da principessa tra zucche e nani, carrozze e specchi. Una principessa come Cenerentola, che però non aspetta passivamente il Principe Azzurro, ma è capace di lottare per la sua indipendenza.

La collezione è tutta ispirata alle favole con dettagli che rimandano a Biancaneve, ad Alice nel Paese delle Meraviglie, al Gatto con gli stivali e tanti elementi presi in prestito dal mondo fiabesco, come i lampadari di cristallo, i fiori, le corone, l'oro e l'argento. Non mancano i cappotti doppiati in tulle che cadono come un cardigan o quelli di seta trapuntata con fiori tridimensionali, i soprabiti con il glitter, le sottovesti di seta e pizzo, i sandali luccicanti, le borse scrigno e i colletti gioiello.