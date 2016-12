Abiti lunghi: i più eleganti dell’Autunno-Inverno 2016

Chic, scintillante, prezioso. Il più delle volte sinonimo di sontuosità e di opulenza da evento di gran gala. L’ abito lungo è un tripudio di eleganza e di raffinatezza che per l’ Autunno-Inverno 2016 si intinge in colori intensi, si veste di stampe eccentriche, si impreziosisce di pietre, lustrini e paillettes a profusione, si cela dietro i sensuali effetti see-through di veli, pizzi e trasparenze capaci di custodire compostezza pur lasciando poco spazio all’immaginazione.

Abito lungo in crêpe con cut-out, T by Alexander Wang

Abito in pizzo nero dalla linea dritta con sottoveste, By Malene Birger

Balenciaga intinge nella nuance più intensa di bordeaux il suo longdress con scollo a V e peplum sul girovita. La silhouette, a prima vista rigorosa, si apre sulla gonna con un profondo spacco a portafoglio che completa il modello con un tocco di femminile sensualità. Sceglie, invece, il rosa cipria, Carolina Herrera per il suo longdress dalla linea scivolata impreziosita da profili e spalline in cristalli neri.



Esplode di tulipani gialli l’abito nero di Dolce & Gabbana ispirato alla vestibilità fluida di una vestaglia. Punta alle note bucoliche, più ingentilite, anche Giambattista Valli con la silhouette dell'abito che tocca a terra nella nuance nera illuminata da fiori in tinte calde. Si fa optical la fantasia sul modello in seta di Gucci dal sapore retrò: tinta rossa e bianca a contrasto, romantica lavallière, gonna a pieghe dalla linea morbida.



Pizzi, ricami e trasparenze sensuali invece imperano sul modello blu scuro di Self-Portrait dal sapore neo-vittoriano, con maniche svasate e fiocco al collo in grosgrain.



