Stile dandy e sapore bon ton, nella Primaera/Estate 2016 , sbocciano gli abiti e le bluse con fiocco . Che seppur si vestono di stampe eccentriche, di colori intensi e di trasparenze sensuali, non perdono quell' allure romantica enfatizzata dalla lavallière. Lasciatevi sedurre dai capi con fiocco da annodare intorno al collo e scoprite i must have che abbiamo selezionato per voi!

È vistoso il fiocco sull'abito floreale di Gucci, il cui romanticismo è esaltato da ruches e balze leziose con profili in gros grain nero. Si assottiglia e si veste di fiori tropicali la lavallière del mini dress di Valentino dal sapore esotico.



Esplode nel rosa shocking il fiocco sull'abito in seta mélange di Miu Miu con gonna nera dalla silhouette A-line. E diventa eccentrico sull'abito di Haney di seta nella tinta blu cobalto.



Saint Laurent punta al candore del fiocco bianco e lo mette in risalto su un abito bon ton in una delicata sfumatura di azzurro. Mentre Alexander McQueen lo appone su un abito lungo e nero a pois rossi, in stile anni Settanta.



Ma non solo abiti! La lavallière enfatizza la femminilità della camicia di Valentino dal seducente effetto see-through del tulle nero con micro pois ton sur ton. Si avvolge intorno alla scollatura all'americana del top di Erdem. E dà una nota romantica alla blusa trasparente di Karl Lagerfeld dal sapore rock. Più sobria invece è la blusa di Givenchy in seta, total white e dalla linea essenziale.



