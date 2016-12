Il terrazzo in autunno: quali fiori e piante scegliere

Piante estive - Che si tratti di fiori oppure di rampicanti, una delle prime mosse intelligenti da fare in autunno è quella di salvaguardare le piante estive già presenti sul balcone. Innanzitutto, andrebbe controllato il drenaggio (aggiungendo, eventualmente, ghiaia) e poi, nel caso di varietà particolarmente delicate, sarebbe opportuno ricorrere alla copertura con appositi teli anti-freddo e anti-pioggia.



Aromatiche - Basilico, salvia e rosmarino solo durante la bella stagione? No, anche in autunno si può far rifornimento di odori e sapori sul balcone di casa. Certamente, esistono alcune piante che non sopravvivono alla stagione invernale in leggerezza, come il basilico. Quest'ultimo, infatti, andrebbe protetto e ben drenato alla base non appena le temperature iniziano a scendere. Ma vi sono piante aromatiche che continuano a regalare foglie profumate anche quando arrivano i primi freddi, perché resistono bene a ogni tipo di clima. Rosmarino e salvia ne sono due esempi perfetti.



Colori autunnali - Per godere delle nuance dei fiori anche in autunno, metti a dimora sul balcone le piante ad hoc. Per esempio, sono splendidi i narcisi autunnali (o settembrini) così come andrebbero rivalutati i tanto bistrattati crisantemi (molto amati nel resto del mondo) o la semplice erica. Quest'ultima si presta perfettamente anche per decorare il terrazzo, qualora vi fossero parti rovinate e non esteticamente piacevoli da nascondere alla vista.



La viola cornuta - A dispetto del nome, davvero impietoso, la viola cornuta è una tipologia di fiore speciale e ideale per essere messa a dimora con l'arrivo dell'autunno. Infatti, questa pianta fiorisce e sboccia a partire dal mese di novembre regalando alla vista uno spettacolo davvero suggestivo. Non è difficile da piantare né da curare, ovviamente avendo sempre l'accortezza di controllarne drenaggio e "salute".



Evviva i ciclamini - Dall'esuberante fucsia al sensuale viola, il ciclamino è una pianta molto amata perché in grado di abbellire anche il più piccolo e "spento" dei balconi o davanzali. L'autunno è la stagione ideale per apprezzarne i colori accesi. Si tratta, comunque, di una varietà botanica che ben resiste anche alle temperature invernali. In caso di climi molto rigidi, sarebbe però consigliabile portare il ciclamino all'interno per ripararlo al meglio da intemperie e gelate.