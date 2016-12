Strategie anti-afa a misura di balcone per chi resta in città

Le temperature roventi sono insopportabili un po' ovunque ma, se non è possibile andare in ferie, le città possono trasformarsi in veri e propri inferni. Dopo una giornata al limite della liquefazione, è importante tornare a casa e godersi una meritata tregua da umidità e calura, ma non tutti possono usufruire del refrigerio dell' aria condizionata . Vi sono alcune abitazioni che non godono neppure di una doppia esposizione e in cui non circola davvero un filo d'aria. In questi casi, il balcone (anche mini) può rappresentare davvero un'oasi di pace. A patto di saperlo trattare con cura e di riuscire a sfruttarne tutte le potenzialità. Come? Tenendolo in ordine e perfettamente accessoriato contro il caldo .

Elimina il superfluo - Un terrazzo pieno di cianfrusaglie non è un luogo accogliente da adibire a oasi estiva. Dunque, il primo step è sbarazzarsi di tutto ciò che è inutile, irrimediabilmente rotto (da far finire subito in discarica) o fuori stagione. Una volta eliminato il superfluo, è importante dare una bella pulita al balcone e posizionare piante anti-caldo lungo tutto il suo perimetro. Meglio ancora se si scelgono lavanda, geranio e cespugli di erbe aromatiche, poiché si potrà godere di un triplo beneficio: rinfrescante, culinario e anti-zanzare.



Non dimenticare la tenda parasole - Se il balcone resta esposto ai raggi del sole tutto il giorno può anch'esso trasformarsi in un luogo infernale. Quindi meglio investire nell'acquisto della tenda, i benefici ripagheranno presto della spesa. La tenda va scelta specifica: che ripari dal sole e che sia resistente anche a eventuali, improvvise intemperie (rigeneranti temporali estivi).



Posiziona sedie e tavolino pieghevoli - Quando in casa non tira un filo di aria si tende a voler uscire sul balcone alla ricerca di un po' di respiro. Quindi, è piacevole potersi sedere comodamente e godersi magari anche un drink rinfrescante. Per questo, in estate, è consigliabile dotare il balcone di tavolino e sedie pieghevoli. Nonché di una sdraio, corredata di comodo cuscino. Quest'ultima tornerà utile sia di sera, per il relax post-lavoro, sia nel weekend per prendere un po' di sole e sfruttare almeno il beneficio estetico della calura estiva.



Cara, vecchia bacinella - Fa molto "nonna" ma è un infallibile rimedio rigenerante contro l'afa da città, soprattutto la sera al ritorno dal lavoro o da una giornata attiva con i bambini. Il classico catino riempito di acqua fresca, in cui immergere i piedi, è una piccola oasi di benessere a portata di tutti. E, diventa ancora più piacevole, se nell'acqua si aggiungono sale grosso, oli essenziali e piccoli sassolini per rilassare le estremità.



Una brocca di freschezza - Per ritemprarsi sul balcone è bene avere a portata di mano una caraffa termica colma di freschezza. Per esempio, di acqua e menta o, ancora, di orzata vintage. Per le serate in cui ci si vuole coccolare, si può organizzare un aperitivo estivo a misura di balcone. Basterà dotarsi di carrellino-bar con ruote e cocktail colorati.