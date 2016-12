Come curare le piante quando sei in vacanza

07:00 - Tra i preparativi delle vacanze, la valigia da fare, i documenti da portare e la mente già nella località che ti attende rischi di partire lasciando abbandonate le piante che hai curato per mesi. I tuoi balconi fioriti potrebbero diventare secchi e desolati e le piante di casa inevitabilmente gialle e sofferenti! Sia per un lungo week end che per vacanze di 2-3 settimane, le piante necessitano di essere annaffiate, soprattutto quando il caldo si fa sentire.

Non tutti hanno la possibilità di lasciare le chiavi ad amici, parenti o alla vicina di casa per questa incombenza. Scopri quindi quali sono i metodi più semplici per non far morire di sete le tue piante.



Se hai piante molto delicate o che necessitano di cure particolari come i bonsai, sarebbe buona norma affidarle a un vivaio. Con una piccola spesa eviterai di rovinarla in modo permanente. Per le altre piante o fiori il metodo più semplice, adatto anche ad assenze superiori ai 10 giorni, è quello della bottiglia d'acqua rovesciata. Riempi d'acqua una bottiglia di plastica almeno da un litro e mezzo. Fai dei piccoli fori sul tappo, magari aiutandoti con un ago rovente. Rovesciala a testa in giù nel vaso, fissandola bene nella terra. Fai un buco anche nella parte inferiore per permettere un lento e regolare flusso d'acqua nel vaso... la pianta verrà irrigata regolarmente e non morirà.



Un altro metodo molto semplice è quello di raggruppare le piante e mettere al centro una grande bacinella d'acqua. Prendi dei fili di cotone o di lana e immergine un'estremità nell'acqua e l'altra nella terra. La pianta verrà annaffiata lentamente dall'acqua che passa nel filo. Un'altra buona norma è di mettere delle bacinelle piene d'acqua in prossimità dei vasi: questo consente di mantenere un'alta umidità dell’ambiente, utile al benessere delle piante.



Se non sei pratica con il fai da te ci sono altri metodi pronti all'uso. Acquista nei vivai le capsule di gel per irrigazione e sistemale nel terriccio: rilasciano gradualmente acqua. Attenzione però: non sono adatte a tutti i tipi di piante, meglio chiedere la compatibilità con le tue al momento dell'acquisto. Se invece possiedi un grande terrazzo o un giardino, mantenere le piante in tua assenza diventa più complicato. In questo caso meglio spendere qualcosa e affidarsi a un sistema di irrigazione munito di programmatore: un piccolo investimento per preservare il tuo verde e partire tranquilla!