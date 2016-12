Uno stile di vita più salutare per tutta la famiglia: le regole d'oro

La dieta - In famiglia c'è sempre chi desidera dimagrire, si lamenta e non riesce a seguire una vera e propria dieta. Poi ci sono i bambini che oscillano tra inappetenza e ingordigia, con annesso consumo di junk food. Vi sono, infine, anche coloro che all'alimentazione dovrebbero fare particolare attenzione perché soffrono di disturbi fisici e patologie croniche. Come mettere d'accordo tutti? Cambiando punto di vista. Infatti, è importante imparare a mangiare in modo consapevole, riducendo le quantità e migliorando la qualità. Inoltre, sarebbe consigliabile adottare una dieta varia, equilibrata e mai monotona né eccessivamente ipocalorica. I cibi top, da non farsi mai mancare in dispensa: frutta e verdura di stagione, legumi, cereali integrali, pesce, carne bianca e gli ingredienti per preparare dolci sani.



Mangiare insieme - Un'ottima abitudine, per rivoluzionare in meglio lo stile di vita, è imparare a mangiare insieme. Spesso, infatti, si consumano i pasti separatamente anche se i familiari hanno più o meno gli stessi orari. Tra capricci dei bambini e adulti che trangugiano cibo in piedi mentre cucinano, la salute non ne guadagna. Consumare i pasti in compagnia, invece, fa sì che si mangi meno e che si mastichi più lentamente. E masticare con maggior lentezza, porta a una migliore digestione e a un minor rischio di sovrappeso.



Muoversi di più - L'attività fisica è importante per tutta la famiglia. Ovviamente, al netto degli sport praticati da bambini e ragazzi o della palestra, restano molte buone abitudini per combattere la tendenza alla sedentarietà, che pare colpire numerose famiglie italiane. Un'ottima idea, per esempio, è scegliere di abbandonare l'auto (se non per i viaggi o per la spesa settimanale) e spostarsi sempre a piedi, in bicicletta o in monopattino. Un'altra soluzione, se non ci sono impedimenti riguardanti la salute, è fare le scale lasciando l'ascensore ai condomini più anziani o a chi davvero non è in grado di affrontare questo tipo di sforzo.



Ridere - Le risate fanno bene alla salute, lo conferma la scienza ma lo possiamo anche constatare in prima persona con molta facilità. Dopo una bella risata, i muscoli si distendono, la pelle si ossigena e la visione delle cose diventa subito più lucida e positiva. Inoltre, ridere fa bene sia al cervello, sia al sistema cardiovascolare. Imparare a ridere di più e a farlo insieme è un'abitudine meravigliosa. Basta lasciarsi andare e insegnare ai figli, attraverso l'esempio, l'ironia ma anche l'incommensurabile potenza dell'auto-ironia.