Pulizie di primavera: i prodotti naturali che non intossicano

Aceto - Non solo per condire l'insalata. L'aceto, di vino o di mele, è il prodotto ideale per le pulizie. Fa risplendere argenteria e acciaio, proprio come un vero sgrassatore. Come si usa l'aceto nelle pulizie domestiche? Vaporizzandolo sulla superficie da trattare oppure versandolo semplicemente su una spugna inumidita. L'aceto è anche un'eccezionale anti-calcare, da provare per disincrostare per esempio i bollitori del tè, il ferro da stiro, la lavatrice e lo scarico intasato. L'aceto ideale per detergere la casa è l'aceto bianco di vino (molto economico) ma, se non si ama particolarmente il suo odore, è possibile sostituirlo egregiamente con l'aceto di mele.



Bicarbonato - Ingrediente versatile e naturale, il bicarbonato non può mai mancare in casa. Grazie a un pizzico di bicarbonato, si digerisce meglio. Ma non solo, si puliscono i vegetali e ci si regalano bagni e pediluvi rilassanti. Il bicarbonato sbianca i denti e anche... la casa! Da provare per le superfici di bagno e cucina, per detergere a fondo. L'ideale è unirlo all'aceto e utilizzarlo come anti-calcare potente. Ma il bicarbonato può essere usato anche da solo, miscelandolo con l'acqua e creando, così, un'eccezionale pasta lavante.



Tea tree oil - Disinfettare i pavimenti senza ricorrere a sostanze tossiche? Puoi, con il tea tree oil. Si tratta di un olio essenziale di origini australiane, ormai conosciuto per le sue proprietà antibatteriche, antiparassitarie e antivirali. Basterà versarne qualche goccia sulla spugna insieme all'aceto o al semplice sapone di marsiglia per pulire al meglio i sanitari. O, ancora, aggiungerlo all'acqua calda e aceto per detergere i pavimenti di bagno e cucina, rinfrescandoli e tenendo lontane anche le formiche (ospiti immancabili della primavera).



Spremuta di limoni - Lo sapete che per detergere il piano cottura, se non amate l'aceto, potete ricorrere al succo di limone? Proprio così, basta spremere 4-5 limoni per ottenere un ottimo anticalcare e rendere i fornelli lucenti. Lo stesso succo può essere versato laddove ristagna il calcare più difficile, lasciando agire per qualche ora.



Semplicemente acqua - La polvere, onnipresente anche un secondo dopo aver spolverato. In primavera, soprattutto, si aprono più spesso le finestre con il risultato che la polvere continua a depositarsi sui mobili. Per eliminarla, esistono numerosi prodotti specifici ma pochi di questi sono naturali. Che fare, allora, se si deve spolverare ogni giorno? Basterà inumidire leggermente, con acqua tiepida, un panno in microfibra e usarlo su tutte le superfici a rischio. Anche i vetri possono essere lavati alla perfezione con i fogli dei quotidiani e semplice acqua calda.