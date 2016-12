Prepara la casa per l'autunno

L'aria più fresca, le giornate che si accorciano nuovamente ma, soprattutto, tanti nuovi propositi . Questo è l' autunno , un nuovo simbolico inizio. Anche la casa , quindi, può diventare un ottimo punto di partenza per il cambiamento. Non è necessario sostituire l' arredamento o impegnarsi in grossi e costosi lavori. In realtà, per preparare il nostro 'nido' a una delle stagioni più dolci dell'anno, è sufficiente agire sui dettagli rendendoli più "cocooning". Tende nuove, un copriletto dal tessuto prezioso, accessori da cucina e inaspettati angoli relax . Per non tradire il proprio stile, basterà seguire la fantasia e le sensazioni che l' autunno , con i suoi morbidi contorni, riesce a evocare.

Finestre dalla luce magica - Un dettaglio che fa sempre la differenza, sono proprio le tende. Dunque, mai trascurarle. Se in estate la tendenza è minimale e improntata alla freschezza della casa, in autunno si può virare verso un effetto più caldo e accogliente. Quindi, saranno perfetti i colori che richiamano le nuance del sottobosco o le atmosfere dei caffè parigini: i toni più intensi del verde, il mattone, un rosa antico…



Un lampadario tutto nuovo - In casa, c'è sempre una stanza preferita: di solito si tratta della camera da letto o della cucina, ma per alcune invece la stanza del cuore è il bagno. In autunno, per un inizio luminoso, perché non sostituire il lampadario della stanza prediletta con un nuovo pezzo originale? In commercio si possono scovare lampade e lampadari dalle forme stravaganti e dai colori accesi, senza scadere nel trash. E il tutto, mantenendo sotto controllo il portafoglio.



Il set per la colazione dei sogni - La prima colazione è un momento irrinunciabile, o almeno così dovrebbe essere. Tra i buoni propositi autunnali, si può inserire anche l'impegno a dedicare più tempo alla colazione in famiglia. Sedute, con tutta la calma necessaria e...un magnifico set nuovo. Tovagliette in materiali eco ma colorati, tazze personalizzate o "vintage", bottiglie colorate per la spremuta o il latte. Le idee sono davvero infinite.



Ridipingi i caloriferi - Si tratta di un lavoro che va fatto tassativamente a termosifoni spenti. Di solito i caloriferi tendono a presentare spesso il conto in termini di usura e aspetto trascurato. Con l'inizio dell'autunno, è consigliabile pulirli per bene e in ogni angolo, utilizzando l'apposito accessorio con spazzole fini (si acquista pressoché ovunque). Come detergente, è perfetta la semplice acqua addizionata di sapone, così come i prodotti specifici (però più costosi). Da ricordare: riporre sempre un secchio e degli asciugamani sotto il termosifone mentre si esegue il lavoro. Una volta asciutto, il calorifero andrebbe levigato con un'apposita spatola e ridipinto con gli smalti dedicati. Bianco per chi ha gusti classici o colori accesi per chi desidera vivacizzare l'aspetto della stanza.



Copriletto mon amour - L'autunno porta con sé anche la prima aria fresca, soprattutto con il calare della sera. Essendo ancora troppo presto per il piumino, il copriletto diventa la soluzione ideale per scaldarsi, ma non troppo. Sostituire una coperta usurata con un accessorio nuovo e prezioso renderà l'inizio della nuova stagione ancora più dolce. Grande importanza è rivestita dal tessuto, che va scelto morbido e di qualità.