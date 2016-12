21 aprile 2015 La luce che emoziona: le lampade che arredano gli ambienti Le proposte più suggestive di Euroluce, la biennale del Salone del Mobile dedicata al mondo dell’illuminazione Tweet google 0 Invia ad un amico

12:01 - Per la casa, per l’ufficio o per i grandi ambienti: le proposte sono infinite e una più suggestiva dell’altra. La luce si trasforma in elemento di arredo, di decorazione, ma soprattutto di creatività e di arte. Con un occhio di riguardo alla dimensione ecosostenibile e del risparmio energetico. E’ questa la filosofia che ha caratterizzato Euroluce 2015, il Salone Internazionale dell’illuminazione, appena concluso alla Fiera di Rho (Milano) in contemporanea con Il Salone del Mobile.

Con 38mila metri quadrati di esposizione e 475 espositori, Euroluce ha offerto ai visitatori una panoramica di grandi eccellenze in cui la luce è stata trasformata in capolavori di bellezza tutti da godere. Lampade, installazioni ultramoderne o super classiche, per la casa, i luoghi di lavoro o di intrattenimento, per i piccoli angoli più intimi o per i grandi spazi pubblici: la luce, abbinata alla maestria di designer e costruttori, diventa opera d’arte in cui ciascuno può trovare la sua dimensione.