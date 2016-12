Come rendere più piacevole il tragitto casa-lavoro

Di corsa e trafelate, oppure apatiche: spesso, il tragitto casa-lavoro non aiuta a entrare nello spirito giusto per affrontare la giornata con positività . Ma, anche se il percorso obbligato non è dei più panoramici, tutto può essere trasformato in una piacevole esperienza . La prima mossa furba è studiare tragitti alternativi a quello abituale e cambiare strada ogni giorno, per aiutare mente e cuore a sintonizzarsi sulla frequenza del cambiamento . Poi, è bene non uscire all'ultimo momento per evitare di ritrovarsi immediatamente di pessimo umore e già stanche. Altri dettagli piacevoli da considerare sono la colazione al bar, letture speciali e la musica giusta.

Cambia percorso, stupisci lo sguardo - Vedere sempre le stesse cose non permette alla creatività di attivarsi nel migliore dei modi. Perciò il segreto è cambiare tragitto e fare strade differenti a giorni alterni. Può sembrare un dettaglio insignificante, invece si tratta di una rivoluzione fondamentale. Nuovi volti e paesaggi diversi sono veri stimoli per il lavoro, e non solo.



A piedi, se puoi - Non tutti hanno la fortuna di avere l'ufficio vicino a casa, ma è altrettanto vero che si tende a utilizzare l'auto il più del dovuto e anche per brevi tragitti. E, si sa, l'auto in città può diventare davvero una trappola di nervosismo. Quindi, perché non andare a piedi? Nel caso ciò non fosse possibile, sembra un paradosso ma è meglio allora scegliere il mezzo più "slow": bici o tram vanno bene entrambi, purché si possa assaporare l'inizio di giornata con lentezza.



La colazione sfiziosa - Uscire prima per godersi un cappuccino al bar? Vale sicuramente la pena. Infatti, la colazione fuori può rappresentare una sorta di rito "di passaggio", verso la dimensione lavorativa. Ma è importante non scegliere un luogo a caso, bensì un posto piacevole e bello da vivere (anche solo per cinque minuti). L'imperativo: sedersi e concedersi, una volta a settimana, un dolce speciale.



Se prendi i mezzi, scegli il libro perfetto - Quali sono le letture ideali mentre si va al lavoro, spesso immusonite e nervose? La scelta perfetta è sempre il genere prediletto, anche se in questo caso potrebbe essere utile optare anche per qualcosa di nuovo. Se si è spesso di cattivo umore, sono utili poi i testi-coach che insegnano come rilassarsi e come guardare la vita con lenti più rosa.



Musica e pensieri positivi - La musica ascoltata mentre si cammina, migliora il tono vitale e predispone a pensieri più costruttivi. Per rendere piacevole il tragitto casa-lavoro, si può creare una vera e propria playlist dedicata solo a questo momento. Dalla dance ai brani melodici e vintage, nulla è vietato. L'importante è non rifugiarsi negli auricolari mentre si è in bicicletta o si attraversa la strada.



L'olio essenziale in borsetta - Un'idea benessere per affrontare il tragitto casa-lavoro con serenità, sono gli oli essenziali a portata di borsetta. Quelli che occorrono, in questo caso, sono tre: olio di menta piperita, olio di lavanda e olio di limone. La menta e il limone, annusati, riempiranno corpo e spirito di energia fresca. Se invece vivete la classica ansia mattutina, è meglio puntare sull'olio essenziale di lavanda. Rilassante e aromatico al punto giusto.