Piccole strategie per imparare a rilassarti

07:00 - Per sopravvivere l'essere umano ha mostrato di riuscire a elaborare risposte rapide a situazioni problematiche. Negli ultimi cinquant'anni. Tuttavia, abbiamo amplificato gli stimoli fino a situazioni al limite di quanto possiamo in realtà sopportare: lo stress è uno dei maggiori rischi per la salute nel XXI secolo. La questione reale è che, a parte apportare eventuali modifiche utili per il benessere, nella maggior parte dei casi sarai costretta a doverti confrontare continuamente con alcuni fattori legati allo stress, che, insieme all'ansia e i ritmi veloci delle giornate, possono comportare un senso di spaesamento, pesantezza mentale, difficoltà nella respirazione.

Sapersi rilassare non è un dovere, o qualcosa di facile e immediatamente possibile: impara a prendere il tempo che serve per aspettarti. Siamo pronti a essere estremamente pazienti rispetto cose e persone che ci interessano, eppure abbiamo pochissima pazienza per noi stessi. Per spezzare il ritmo a volte opprimente di certe giornate in cui lavoro e famiglia sembrano lasciarti senza respiro, né forze, crea dei piccoli momenti in cui concentrare la mente su qualcos'altro rispetto a ciò che stai facendo: bastano pochi attimi di interruzione in cui focalizzare il pensiero su un'immagine che ti dia positività. Prova a visualizzare un luogo della tua infanzia, o una giornata bella trascorsa con gli amici e i figli, un ambiente capace di darti pace. Respira con profondità, per 4-5 volte, immaginando il sangue che dal cuore attraversa e nutre ogni tessuto del tuo corpo, e senti l'emozione vibrante di gioia attraverso il frammento di un ricordo felice. Puoi rievocare questa immagine ogni volta in cui sentirai che lo stress e la paura stanno per prendere il sopravvento e fuggire nel luogo del tuo cuore da cui trarre forza, coraggio, tranquillità.



Anche se hai poco tempo, non smettere di coltivare i tuoi interessi e gli hobby che ami: avere un'attività che stimola la passione contribuisce a trovare spazi in cui rilassarci e sperimentare in libertà ciò che riesce ad accendere il nostro entusiasmo. Crea una rete di supporto: amici o familiari, ciascuno di noi conosce persone in grado di farci sorridere. Nutri i rapporti d'amicizia di questo tipo, in cui lasciarti andare, poter affrontare discussioni problematiche e al tempo stesso riuscire a avere un punto di vista ironico e scanzonato sulle cose. Evita le persone che senti come stressanti e problematiche e regalati momenti in cui ridere, abbracciare chi ami, condividere l'emozione delle cose semplici. L'incontro con gli altri può essere un balsamo quando siamo circondati da chi riesce a farci vedere gli aspetti positivi della vita e nutrire la nostra consapevolezza sulle cose.

Pratica attività fisica: dal tuo sport preferito a una semplice camminata a passo veloce, allenare il corpo alla fatica permette di smaltire l'energia e favorisce il benessere anche mentale grazie a un'impennata di endorfine. Scegli una parola da utilizzare quando senti di essere in una situazione particolarmente stressante: per esempio, 'calma!' oppure 'puoi farcela': sarà il tuo incoraggiamento ogni volta che ne avrai bisogno. Un bagno caldo, buona musica e un buon libro, o un film, possono aiutarti a favorire la calma serale. Sai che un cucchiaio di lievito di birra nell'insalata è sufficiente per garantire vitamina B, prezioso antistress? Anche la dieta aiuta la tranquillità fisica e mentale: mastica con calma, goditi il pasto, evita più di 2-3 caffè al giorno e cerca di prediligere frutta e verdura a foglia verde, ricca di triptofano, a scapito di carne e insaccati. E se lo spuntino è a base di banane, mandorle, semi e cioccolato nero, grazie al magnesio, ottimo per favorire la calma, la pace interiore è assicurata.