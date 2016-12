Quaresima: l'occasione per depurare corpo e anima

PUNTA SULLA SEMPLICITÀ – Secondo gli studi le scelte alimentari condizionano lo stile di vita. I bambini abituati a mangiare verdure e frutta tendono da adulti a continuare a mangiare vegetali, mentre chi riempie la dispensa di dolciumi industriali rimane vittima di un circolo vizioso. Durante le prossime settimane elimina dolcetti e cibi pronti, educa il gusto al sapore sano della natura.



SACRIFICIO – Che cosa sei disposto a sacrificare in vista del tuo benessere? E per la tua felicità? Un tempo si attribuiva un valore importante al senso del sacrificio: oggi questa parola non gode di grande popolarità, eppure essa ha in sé un senso estremamente costruttivo e vitale. Essere disposti al sacrificio significa accettare di fare una rinuncia momentanea in vista di un bene più grande. Fatica e impegno sono necessari per raggiungere i propri obiettivi e ci aiutano a concquistare la nostra fetta di felicità.



IL VALORE DEL RITO – Hai bisogno di una pausa? Anche prepararsi un semplice tè può diventare un rito: fallo con calma, assaporando il tempo e dedicando attenzione a ogni gesto. Gli eccessi nel cibo, che spesso caratterizzano uno stile alimentare disfunzionale, nascondono il bisogno di sfogare le proprie emozioni. In questo periodo rinuncia agli eccessi, ma non ti privare dell'essenziale: la capacità di dedicare tempo a te stessa.



ASCOLTO CONSAPEVOLE – Quante volte ti capita di seppellire nel profondo di te ciò che provi? Forse ti sembra che non sia il momento giusto: hai altre necessità o persone da ascoltare, problemi da risolvere. Tuttavia, a lungo andare impedirsi di ascoltare le proprie emozioni aumenta le tensioni e ti porta lontana da ciò di cui hai veramente bisogno. Crea uno spazio di dialogo con te stessa. Medita, fai una passeggiata, fermati dieci minuti e ritrova una connessione con il tuo mondo interiore.



PIÙ ENERGIA – Abbassare il consumo di carne, grassi e zuccheri, almeno periodicamente, presenta indubbi vantaggi, perché nella società occidentale oggi tendiamo a sovraccaricare il lavoro di fegato e reni. Grazie ai principi della dieta vegana e vegetariana puoi cogliere l'occasione per vivere qualche settimana all'insegna di frutta, verdura, zuppe e frullati. Ti aiuterà a eliminare le tossine e avere un'epidermide più luminosa, con una ricaduta positiva sull'autostima. Sentirsi leggeri e scattanti migliora l'umore e ti darà la carica.