Dieta vegana: cos'è, come funziona e i benefici

Negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale: la dieta vegana attira perché mette al primo posto la qualità del cibo, ma per molti si tratta anche di una scelta etica. Quali sono le differenze rispetto alla dieta vegetariana? La confusione è ancora molta e non manca il timore verso il pericolo di carenze nutrizionali. Dalla colazione al menu del giorno, dagli ingredienti misteriosi come il seitan alle fonti proteiche alternative: scopri il decalogo per capire come funziona la dieta vegana e come mettere in pratica alcuni consigli detox.