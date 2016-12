In vista delle abbuffate, la dieta pre natalizia

1 COLAZIONE IDRATANTE – Punta sul tè verde, disintossicante e in grado di combattere l'invecchiamento precoce grazie al contenuto di antiossidanti. Rispetto al solito cappuccino, tagli le calorie e idrati l'organismo, favorendo la depurazione.



2 BEVI! – Bere molto durante le prime ore del giorno e ridurre progressivamente è un'ottima abitudine, perché aiuta a combattere gonfiori e ritenzione idrica. Se hai freddo punta su tisane e infusi, da versare in un thermos e portare con te in borsa.



3 INSALATA CALDA – Quando il freddo aumenta la fame si fa sentire. Inizia il pranzo con un'insalata calda a base di verze, cavolfiore o carote: ridurrà l'appetito e darà all'organismo una piacevole sensazione di calore.



4 PRANZO VELOCE – Sì a una porzione di cereali integrali da abbinare alle verdure di stagione: facile, veloce, nutriente. Sperimenta farro, riso, amaranto, grano saraceno e ritrova il piacere della cucina naturale di una volta.



5 EFFETTO DETOX – Le erbe amare come cicoria e rucola aiutano il lavoro del fegato e favoriscono la depurazione. Per evitare calorie in eccesso e rafforzare il sistema immunitario prova a condirle con aglio e peperoncino, una delizia per il palato.



6 SAPORI ESOTICI – Sui banchi del mercato spunta l'ananas, uno dei frutti più amati delle feste. Ricca di vitamina C, ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, aiuta a prevenire i malanni e rafforza le ossa. Perfetta a colazione o per merenda.



7 CONDIMENTI – Il segreto per stare in forma è… avere occhio per il condimento giusto! Butta tutte le salse presenti in frigo e impara la semplicità: due cucchiai di olio extravergine al giorno fanno bene alla dieta e alla salute.



8 MERENDA – La merenda aiuta a evitare il buco allo stomaco di metà pomeriggio. Punta sugli agrumi o una manciata di noci, preziose per la salute del cuore. Yogurt, mandorle e banane ti aiutano a combattere la stanchezza e ritrovare energia.



9 PROFUMI DEL CUORE – Prezzemolo, basilico, salvia e origano daranno sapore ai tuoi piatti aggiungendo gratificazione. Cosa ne dici di tenere qualche piantina al centro della tavola? Utilizza le foglie fresche, da unire alle spezie.



10 CHE FAME! – Spesso si torna a casa stanchi e affamati, con poca voglia di cucinare. Gioca d'anticipo: il giorno precedente metti a bollire qualche verdura di stagione, frulla e versa nei contenitori. Vellutate e zuppe scaldano e saziano.