I cibi contro il caldo da mangiare in spiaggia

Al mare il bisogno principale è la corretta idratazione del corpo: è importante quindi non dimenticare di avere una scorta d'acqua da sorseggiare lentamente nel corso dell'intera giornata. Con l' anguria fai il pieno di liquidi, antiossidanti e magnesio, perfetto contro la stanchezza. Grazie ai profumi e ai sapori del momento soddisfare l'appetito diventa poi un viaggio nei cinque sensi. Dai grandi classici rivisitati, come prosciutto e melone , alle invenzioni fai da te, per esempio il tè freddo fatto in casa: ecco i consigli benessere per mangiare bene e sconfiggere il caldo .

A MISURA DI PICCOLI - Ci sono bambini con te? Porta una scorta d'acqua in più. Puoi posizionare le bottiglie nel congelatore la sera prima: si scioglieranno lentamente nel corso della giornata, oppure immergile nel mare con un peso che le tenga ferme. Succhi di frutta e tè confezionati? Contengono alte quantità di zucchero: decisamente da preferire l'opzione fai da te. In erboristeria e nei negozi specializzati trovi molte combinazioni di fiori e erbe che potrai sperimentare. Preparare una bevanda sana e fresca a casa è semplice e veloce. Aromatizza il tè ancora caldo con pesche a fette e un ramo di lavanda, poi conserva in frigo per qualche giorno.



PRANZO IN SPIAGGIA - L'insalata di riso è un grande classico, fresco e coloratissimo, in grado di evocare subito la bella stagione e stuzzicare anche i più piccoli. Attenzione agli errori più frequenti: non eccedere con i condimenti ed evita la maionese, che aggiunge grassi e calorie inutili a questo piatto dall'anima estiva. In alternativa puoi sperimentare riso integrale, da abbinare a verdure tagliate a dadini e un filo di olio extravergine, oppure farro, ottimo in insalata con pesto e pomodorini. Ami l'etnico? Prepara un cous cous freddo con tante verdure e foglie di menta fresca.



MERENDA COLORATA - La frutta è un'ottima merenda, in grado di saziare senza appesantire, e reintegrare vitamine, liquidi e sali minerali. I centrifugati e i frullati, oggi un vero e proprio trend, sono altamente dissetanti e possiedono numerosi effetti benefici. Gli ingredienti del momento? Cocomero e melone, rinfrescanti e in grado di favorire l'abbronzatura, sono perfetti da condividere in spiaggia. L'anguria, infatti, è un autentico concentrato di antiossidanti: combatte la stanchezza e disseta grazie al contenuto di magnesio, potassio e vitamina B1 e B6. Inoltre, è ricca di carotenoidi, fra cui licopene, importante per il benessere dell'epidermide.



SAPORI SFIZIOSI - Puoi abbinare il melone al prosciutto crudo, piatto già noto nel Medioevo e ottimo se hai un calo di pressione: per renderlo un pasto completo aggiungi un'insalata verde con un qualche noce sbriciolata e una fetta di pane integrale oppure crea un piatto fantasia con crostini di pane e frutta a pezzi. Gambi di sedano con un cucchiaino di formaggio fresco e spiedini di frutta stuzzicheranno anche i palati più golosi con sapori freschi e intensi, per idratare l'organismo senza perdere il piacere del gusto.