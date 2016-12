Come bruciare i grassi con il cardiofitness

Vuoi definire i muscoli e perdere qualche chilo di troppo? Sfrutta il cardiofitness che ti aiuta a dimagrire e migliorare la performance contribuendo alla salute del cuore. Un allenamento a bassa intensità pensato per fare movimento, perdere peso e soprattutto allenare il sistema cardiocircolatorio e i polmoni. Una disciplina sportiva che comprende una serie di esercizi a circuito da svolgere con costanza senza picchi di sforzo eccessivo e che sfrutta una serie di attrezzi (come l'ellittica, lo stepper, il tapis roulant e la cyclette) il cui scopo è aiutare chi lo pratica a simulare l'attività fisica presente naturalmente in una vita non sedentaria. Per esempio la corsa, la camminata veloce, le scale o la bicicletta. Tutto ciò non solo rende più magri, ma anche più sani. Ecco dieci cose da sapere per bruciare i grassi con il cardiofitness.