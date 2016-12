Cinque modi di perdere peso senza sforzo

07:00 - Le feste natalizie hanno lasciato il segno anche sulle donne più accorte: quella taglia di troppo che rischiamo di portarci addosso fino a primavera. Non sempre, infatti, si riesce a tornare ai ritmi e alla taglia che avevamo prima delle vacanze. La pigrizia e il freddo, poi, non incoraggiano certo a mettersi la tuta e andare a correre. Quando si è in questa situazione l’unica cosa da fare è farsi furbe, perdere un po’ di peso senza sforzo, per ritrovare l’energia necessaria a rimettersi in carreggiata.

Perdere peso è una lotta continua che una donna su due affronta ogni giorno. Senza ricorrere a diete drastiche, allenamenti massacranti, ci sono alcuni trucchi che potrai utilizzare per perdere una taglia:



1) Non ti va di fare sport? Non farlo - Ci sono molti modi per bruciare calorie senza un abbonamento in palestra. Portare il cane a fare un giro, giocare con i nipoti, lavare l’auto, fare le pulizie di casa; i modi sono infiniti e sta solo a te trovare quello giusto per il tuo stile di vita. Un consiglio è dimenticare le scale mobili e l’ascensore. Fare le scale, infatti, migliora la tua circolazione e il tuo sistema cardiovascolare.



2) Inizia il pasto con la verdura - Mangiare della verdura prima della pasta abbassa l’indice glicemico degli alimenti che ingerisci. Un buon piatto di verdure ti sazierà, impedendoti di “sfogarti” sui carboidrati. Il trucco è cucinare sempre una porzione in più da tenere in freezer a portata di mano per quando sei di fretta.



3) Fai una colazione abbondante - Evita i prodotti da forno, prediligi pane e cereali, con frutta o marmellata. È provato, infatti, che se si fa un buon pasto al mattino si avvertirà meno appetito durante il resto della giornata. Se poi viene voglia di uno spuntino in ufficio, meglio avere a portata di mano un po’ di frutta. Gli zuccheri contenuti appagheranno il desiderio dandoti l’energia necessaria a raggiungere la fine della giornata.



4) Alleggerisci i condimenti dei cibi che ami - Ti piace la lasagna? Non rinunciarci, ma trova il modo di prepararla in maniera light: fai una besciamella senza burro, usa pasta integrale e utilizza carne magra. Non privarsi mai del gusto è fondamentale. Un regime basato sulla privazione, infatti, viene abbandonato facilmente.



5) Bevi tanta acqua - L’idratazione aiuta sul serio a dimagrire. L’acqua, infatti, aiuta a smaltire i liquidi che si depositano tra le cellule di grasso (conoscerai il fenomeno come “cellulite”). Il gonfiore causato dalla buccia d’arancia può, infatti, farti lievitare di due taglie. Alterna con tè verde e dimentica succhi e bevande gassate, i risultati saranno immediati.