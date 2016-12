Benessere: i dieci trend del wellness 2015

07:00 - Ciascuno si rilassa a piacere proprio, ma anche l’universo del wellness ha le sue mode. Del resto la clientela è sempre più esigente e va a caccia di continue novità: gli operatori, dunque, per stupire e per conquistare nuovi clienti, sono sempre pronti a sviluppare nuove idee e a proporre nuove esperienze. Ecco allora i filoni più interessanti intorno a cui nel 2015 si concentrano le offerte di prodotti e servizi legati al benessere: si va dal relax della forest therapy al benessere ispirato alla cultura islamica, passando per le cosiddette Cannabis SPA, che sfruttano le proprietà dei semi di canapa per trattamenti rilassanti ed estetici.

I dieci trend più interessanti del 2015 sono individuati e pubblicati in un apposito rapporto da Spafinder, l’organizzazione internazionale che rappresenta oltre 20.000 centri benessere nel mondo, oltre a moltissime agenzie di viaggio e ai fruitori dei servizi. Ecco la classifica.



FOREST BATHING – Letteralmente significa “Bagno nel bosco”, ma non ha nulla a che vedere con l’acqua. Si tratta piuttosto di un modo poetico per descrivere un’abitudine antica quanto il mondo, ovvero la consuetudine di passeggiare sotto gli alberi per respirare l’atmosfera rilassante e l’aria pura di cui le piante sono dispensatrici in una vera “immersione” di ogni fibra del proprio essere nell’atmosfera rigenerante del bosco. La “forest therapy” è stata inventata dai giapponesi negli anni ’80: in tempi più recenti il governo nipponico ha investito ingenti somme per studiarne a fondo gli effetti: pare infatti che l'aria filtrata dalle piante sia ricca di ‘fitoncidi’, capaci di ridurre l'inquinamento, abbattere lo stress e rinforzare il sistema immunitario.



CANNABIS SPA – La progressiva legalizzazione della marijuana in diversi Paesi del mondo sta aprendo la strada all’utilizzo della cannabis anche in campo estetico e nelle Spa, dove i semi e l’olio di canapa vengono impiegati per massaggi rilassanti e per trattamenti estetici. Il cannabidiolo viene usato anche per meditazione, agopuntura, pilates e yoga.



WELLNESS ISLAMIC STYLE – Come è già accaduto nel caso dell’Ayurveda e della medicina tradizionale cinese, si stanno sempre più affermando le tradizioni wellness provenienti dal mondo islamico e dalla sua millenaria concezione del benessere. Una filosofia sofisticata, fondata sull’utilizzo di elementi del tutto naturali in una grande varietà di trattamenti di bellezza, Oltre agli hammam e ai prodotti tipici del mondo mediorientale, spiccano ingredienti esotici tra cui la curcuma, la harissa (una salsa piccantissima), ma anche il latte di cammella e l’olio e frutti di baobab, come pure i massaggi nella sabbia calda e sottile del deserto.



BENESSERE PER I “BLUE COLLARS” – Dopo i colletti bianchi, ovvero dirigenti, manager e funzionari, è l’ora del fitness per le tute blu, ovvero per operai, poliziotti, vigili del fuoco e addetti alla produzione. Sono sempre più numerose, infatti, le aziende che aprono specifici programmi di allenamento per queste categorie di dipendenti.



HOME WELLNESS – Spa di condominio e home fitness center: gli standard del benessere sono sempre più spesso oggetto di particolare attenzione nella costruzione di case, uffici e ospedali.



IL MIO FITNESS, LA MIA TRIBU - Il fitness ha un profondo impatto sull'identità individuale e contribuisce a generare elementi di appartenenza a una vera e propria tribù che riunisce tra loro chi pratica una stessa disciplina. Il benessere assume dunque una dimensione sociale, aiuta a farsi nuovi amici e persino ad incontrare un possibile partner.



SPA TRA ARRIVI E PARTENZE –La Spa è presente in molti aeroporti o nelle zone limitrofe allo scalo, magari collegate da navette ad hoc. Una sosta al centro benessere aiuta a combattere la noia dei tempi di attesa, il disagio del jet lag e semplicemente la stanchezza del viaggio. Ad esempio all’aeroporto di Dallas sono entrati recentemente in funzione percorsi per passeggiate e perfino lezioni di yoga.



BELLEZZA SUPER PERSONALIZZATA - La cosmesi è ormai tagliata su misura, in modo sartoriale, con prodotti "solo per me" basati addirittura sul profilo genetico del singolo consumatore. E questa iper-personalizzazione riguarda un po' tutte le sfere del beauty: dalle nuances di colore, ai prodotti per la cura della pelle, alle fragranze.



LE GUT SPA – Ovvero le Spa a misura di apparato digerente. Il 2015 sarà infatti l’anno dei probiotici, utilizzati sia nei regimi alimentari detox che in estetica, per trattamenti amici del “microbioma”, ovvero dell’interazione tra il patrimonio genetico e i microorganismi che popolano il nostro intestino.



LUSSO: PIU' CHE A CINQUE STELLE – Il 2015 sarà anche l’anno dei lussi principeschi, che trascendono la classica categorizzazione in stelle. “I frequentatori delle Spa di lusso sono triplicati negli ultimi 20 anni per un totale di circa 330 milioni di persone. Si prevede inoltre che i nuovi Paperoni aumenteranno del 53%, raggiungendo i 53.2 milioni entro il 2019” spiega Beth McGroarty, che ha diretto lo studio. In alcune strutture si possono occupare suite da 4000 metri quadri, oppure riservate a se stessi e al proprio seguito un intero resort, con tanto di ristoranti, spa e cinema privati. Vi sembra troppo? E' tutta una questione di prospettive. E, naturalmente, di budget.