Vita di coppia, si ricomincia con la routine: che fare?

Back to: dopo una vacanza, tornare alla solita vita non sempre è facile, ammettiamolo. Il lavoro e gli impegni quotidiani spesso assorbono tutte le energie, ma trovare tempo per stare insieme è una conquista in grado di cambiare la vita a partire dalla felicità delle piccole cose. Impariamo a fare un passo dopo l'altro per afrontare anche i lunghi percorsi.



La prima volta: se è stata la prima vacanza insieme, abbiamo potuto sperimentare cosa significa vivere sotto lo stesso tetto e capire meglio le abitudini di entrambi. Possiamo quindi fare una valutazione su come siamo stati e come ci siamo sentiti. Proviamo a essere sinceri con noi stessi fino in fondo perché se qualcosa non è andato come avremmo voluto non ha senso nascondercelo.



Accendi il desiderio: oli essenziali profumati da massaggiare sulla pelle con lentezza: ecco come concludere una giornata faticosa. Sciogliere le tensioni aiuta a rilassarsi e migliora la vita sessuale. Per ritrovare il desiderio abbiamo bisogno di staccare con la mente, abbandonare i pensieri pesanti e ascoltare il corpo. Una tonificante doccia insieme accenderà la passione contribuendo a creare complicità.



Come in vacanza: un autunno dolce è l'ideale per godere delle belle giornate immersi nella natura. Una gita in moto alla scoperta di itinerari inconsueti, dormire sotto le stelle e riscoprire il brivido della tenda, oppure vagabondare senza meta è un modo per stare insieme. Il tempo libero è un'ottima occasione per (ri)trovare curiosità e magia. Il diversivo? Durante la settimana organizziamo una cena fuori, anche solo per un panino: uscire e giocare a sperimentare posti nuovi ci farà sentire ancora in vacanza, oppure prepariamo un aperitivo a casa ad alto tasso di erotismo: potrebbe sorprenderci!



The end: certi periodi possono essere più complicati di altri, ma quando ogni cosa diventa un pretesto per una discussione, allora c'è senz'altro un problema. Attenzione a non sottovalutare i segnali di insofferenza, le abitudini: meglio affrontare la situazione senza rischiare di trascinarci in una sofferenza logorante. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, va usato bene.