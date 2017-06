La tua storia d'amore è finita? Ecco come ritrovare il sorriso

Sesso zero, dialogo zero, l'indifferenza regna sovrana e ogni scusa è buona per litigare. Arriva il momento del: "E' finita, lasciamoci".

Dopo l'iniziale stordimento, messaggi e telefonate interlocutorie, pianti con le amiche e vertigini, inizia il periodo di assestamento.

Per uscire da una relazione ritrovando la serenità e guardare avanti con ottimismo ecco qualche suggerimento.



- Errare è umano: ... ma perseverare è diabolico! Tanto per cominciare, sappiamo bene che analizzare cosa è andato storto per non ripetere i propri errori è importante per capirsi meglio e non ricadere negli stessi sbagli. Attenzione però a non diventare ossessivi, addossarsi tutta la colpa e finire con l'autocommiserarsi. Ricordiamoci molto bene che quando una relazione finisce non è mai colpa di nessuno, le parti sono due e semplicemente non si sono incastrate come avremmo voluto. Per non insistere in pensieri negativi, concentriamoci su altro: parole crociate, lettura, cinema o TV, perché distrarsi rimanendo concentrati sul proprio benessere è assolutamente fondamentale.



- Enjoy yourself: quando non ci si sente più desiderati si inizia a trascurare il proprio aspetto. Se l’autostima tocca livelli pericolosamente bassi bisogna correre ai ripari. Prendersi cura della propria immagine, per noi stessi e non per gli occhi altrui, aiuterà a ritrovare la sicurezza nei propri mezzi. Parrucchiere, estetista e qualche capo di abbigliamento un po’ accattivante e birichino ci aiuteranno a recuperare il sex appeal.



- Occhio alla linea: se abbiamo bisogno di consolazione e la troviamo nel cibo (chi di noi non ha una scorta di nutella, metti caso?) oltre a rimettere in sesto l'umore potremmo doverci disfare dei chili di troppo. Fare attività fisica, anche leggera, aiuterà il corpo a ritrovare il benessere e metterà in circolo sostanze per tenere alto l’umore: serotonina, dopamina, adrenalina terranno alla larga anche gli stati depressivi.



- L'importanza del network: spesso alla fine di una storia ci si sente isolati perché si era abituati alle uscite di coppia o con amici in comune. Il bisogno di avere una rete di relazioni esclusiva inizia a farsi sentire per avere nuovi stimoli e sentire meno la mancanza della vita cui eravamo affezionati. Dedicarsi a nuovi hobby, magari un corso di cucina o di fotografia piuttosto che uno sport, possono essere l’occasione giusta per stringere nuove amicizie.... e chissà?