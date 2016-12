1 di 5 Ufficio stampa

Ufficio stampa

World Press Photo 2016, in mostra a Roma gli scatti premiati

® Warren Richardson, Hope for a New Life La foto dell’anno, scelta nella categoria Spot News, è del fotografo australiano Warren Richardson, realizzata a Roske, in Ungheria, al confine con la Serbia, il 28 agosto del 2015. L’immagine, che si intitola Hope for new life, mostra un uomo che fa passare un bimbo attraverso il filo spinato ed è stata scelta per illustrare la situazione drammatica dei migranti che nel 2015 si è imposta sull’attualità.