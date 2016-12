Un principe scultore: Paul Troubetzkoy

George Bernard Shaw, Lev Tolstòj, Giacomo Puccini, Gabriele D'Annunzio, Giuseppe Garibaldi, Ettore Bugatti, Mary Pickford, ma anche uno stuolo di baroni, conti e nobildonne i cui nomi oggi sono andati nel dimenticatoio, per non parlare di orsi, cani, cavalli e cammelli, fanno tutti parte di una grande e eterogenea famiglia di figure in gesso, cera o bronzo, uscite dalle mani di un eccentrico aristocratico sognatore con la vocazione per la scultura: Paul Troubetzkoy.