Tivoli, l'Istituto Villa Adriana e Villa d’Este presenta "E dimmi che non vuoi morire: il mito di Niobe"

L’ Istituto Villa Adriana e Villa d’Este presenta E dimmi che non vuoi morire: il mito di Niobe , in mostra al Santuario di Ercole Vincitore di Tivoli dal 7 luglio al 23 settembre 2018 . Il progetto espositivo, ideato in occasione dell’anniversario della morte del poeta Ovidio, si sviluppa nell’Antiquarium del santuario. Proprio qui è possibile ammirare per la prima volta un gruppo scultoreo di Niobìdi rinvenuto nei pressi di Ciampino nel 2012, reduce da complesse operazioni di restauro. Con questa mostra, Istituto Villa Adriana e Villa d’Este 2018 inaugura la prima stagione espositiva nelle vesti di nuovo organismo autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo .

Partendo proprio dalle statue di Ciampino, l’esposizione esplora il mito di Niobe: dall’iconografia della violenza nel Rinascimento si passa al XX secolo e si arriva fino al nuovo millennio, quando il tema è declinato in stilemi e rappresentazioni figurative che interessano l’attualità.



La mostra, inserita in spazi solitamente adibiti all’arte antica, infrange la divisione tra contemporaneo e passato così come quella tra esposizione temporanea e collezione permanente. Si tratta di un percorso non soltanto visivo, ma anche letterario, immaginario e musicale, che si ispira alla poesia stessa del grande poeta romano. Oltre alle statue di Ciampino, l’esposizione si compone di pregiate ceramiche antiche a figure rosse, come quella del Pittore di Arpi rappresentante Andromeda e Niobe, insieme ai marmi bianchi provenienti dai secoli successivi e ai fregi rinascimentali realizzati da Polidoro da Caravaggio, fino al celebre Nudo e Albero firmato da Mario Sironi degli anni ’30 del ‘900 e al Red Carpet di Giulio Paolini che esprime l’atrocità della strage in chiave contemporanea.



All’iniziativa espositiva si integra una pubblicazione capace di offrire una panoramica esaustiva a livello iconografico, in cui il mito viene approfondito attraverso le indagini più recenti che riguardano tutto il settore dei beni culturali.



Istituto Villa Adriana e Villa d'Este

Santuario di Ercole Vincitore, Via degli Stabilimenti 5, Tivoli (RM)

Orari: lun-dom 10-18