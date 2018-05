Se "Gli uomini sono le nuove donne": i ragazzi di oggi raccontati con ironia

Un romanzo che prende forma da una pagina Facebook. "Gli uomini sono le nuove donne", uscito il 17 aprile anche in formato ebook, è edito da Sperling&Kupfer e racconta di maschi che passano la vita davanti allo specchio, maniacali nella cura del proprio corpo, paranoici e moralmente instabili. Ironia e sensibilità per tratteggiare le nuove dinamiche fra i due sessi in una società in cui categorie e ruoli predefiniti ormai non esistono più.



"La guerra dei sessi è terminata con la sconfitta del maschio. Per non estinguersi, i vinti si sono mimetizzati con i costumi del popolo vincitore". Sarebbe a dire le donne. Nella famiglia Carugati sono loro a comandare, anche perché sono in maggioranza. Da un lato tre sorelle, le gemelle 38enni Gloria e Claudia e la 18enne Alice. Dall'altro, gli uomini che incontrano sulla loro strada e che sempre di più mostrano quelle caratteristiche che solitamente si associano alle ragazze. C'è Ale, che dopo aver fatto l'amore si guarda allo specchio, nudo, e si chiede se sia ingrassato e che ha quasi avuto un attacco di panico quando ha scoperto qualche pelo grigio fra le basette. C'è Vincenzo, un ragazzo serio che sta con Claudia e che in bagno ha più creme di lei. E poi c'è Ruben che quando usciva con Alice passava più tempo a farsi i selfie e a postarli che a guardarla. Insomma, forse la nonna delle tre ragazze ha ragione quando dice che le donne sono i nuovi uomini e viceversa.