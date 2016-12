24 maggio 2016 13:47 Mara Maionchi e Alberto Salerno: "Liti, musica, scappatelle... Da 40 anni insieme per colpa delle stelle" La coppia presenta a Tgcom24 il loro primo libro insieme "Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio"

Quando Mara Maionchi vide per la prima volta “Il Salerno” (il marito Alberto, ndr), lei aveva 25 anni e lui 16. Era il 1967 ed erano entrambi all'Ariston per il Festival di Sanremo. La musica per questa coppia che festeggia quarant'anni di matrimonio con un libro, “Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio” (Baldini&Castoldi), è stato il collante di una vita. Professionale e sentimentale. Due figlie, tanta ironia, litigi e la necessità di non prendersi troppo sul serio. Per questo volume Mara e Alberto hanno dovuto fare un salto nel passato, anche se in genere non amano pescare tra i ricordi. A Tgcom24 raccontano i primi passi, il lavoro su Mango, Tiziano Ferro e Gianna Nannini, la notorietà con X Factor, le scappatelle e la voglia di stare ancora insieme.

Come è nata l'idea del libro?

L'editore ha assistito a delle nostre discussioni e ci ha proposto di raccontare gli aneddoti della nostra vita. Anche se non amiamo andare indietro con i ricordi, abbiamo rivissuto insieme a una bravissima ragazza che ci ha fatto da editor questi 40 anni di matrimonio.



Mara ti ricordi la prima volta che lo hai visto?

All'Ariston, nel 1967. Alberto veniva con suo padre, c'erano tanti anni di differenza e quarant'anni fa erano imbarazzanti. Lui aveva forse 16 anni e io 25. Me lo ricordo gentile, ma niente di più. Poi l'ho rincontrato alla Ricordi. E lì ha cominciato ad essere troppo gentile. Mi ha chiesto di fare un weekend insieme e gli dissi di no, significava dormire fuori insieme e non mi andava... Quasi dieci anni di meno non erano uno scherzo... così mi dileguavo.



Poi cosa è successo?

Un giorno mi ha chiamato e mi lasciato al telefono anche se non ci eravamo mai messi insieme. Ho pensato che fosse pazzo (ride, ndr)... Poi nel 1976 è morto mio papà e ho rivisto una mia amica che viveva a Lecce, si divertiva con l'astrologia e mi disse che in quell'anno mi sarei sposata. Mi chiese la data di nascita del Salerno e mi convinse ad uscire con lui. Per lei era l'uomo della mia vita. Accettai e siamo ancora qui...



Alberto cosa ci dici?

Che Mara mi è sempre piaciuta, dalla prima volta che l'ho vista... Per questo l'ho sposata.



Le liti non sono mancate...

Professionalmente non abbiamo quasi mai litigato. Abbiamo fatto tanti lavori insieme, mai avuto dubbi ad esempio su Mango o Tiziano Ferro. Non abbiamo mai lavorato insieme su cose che non ci piacevano. Abbiamo solo discusso per qualche canzone, per un pezzo di testo che magari non ci piaceva...



A casa invece...

Ah, una volta gli ho lanciato un piatto e ancora la fa lunga (risponde Mara, ndr). Abbiamo due caratterini... Per quello abbiamo sempre discusso. Non è facile stare insieme a noi. Poi ogni tanto, come tutti gli uomini, ha fatto qualche scivolata e l'ho cacciato di casa...



Come è andata davvero Alberto?

E' stato un incidente di percorso, normale. Per sei mesi non mi ha rivolto la parola, sono stati infernali, ancora lo ricordo. Ora mi ha voluto punire oltremodo, ricordare quel periodo lì è ancora un inferno...