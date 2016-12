Ti ricordi chi erano i Fab Four?

foto Ufficio stampa

In occasione dei 50 anni dall'uscita del singolo "Love Me Do", arriva nelle librerie "Let It Beatles" (Skira). I due autori, Andrea Kerbaker e Alberto Tonti, ricreano lo spirito e i ricordi degli anni 60 attraverso i punti di vista di due amici nati a vent'anni di distanza uno dall'altro. Una ironica radiografia epistolare di un'epoca felice e irripetibile, che ha avuto il sapore di una vera e propria rivoluzione, un omaggio originale e affettuoso ai Fab Four.