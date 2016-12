Gli italiani leggono sempre meno: nel 2014 uno su due non ha comprato libri

Più di un italiano su due nel 2014 non ha acquistato nemmeno un libro. A lanciare l'allarme, durante la Buchmesse di Francoforte, è il presidente dell'Associazione italiana editori (Aie), Marco Polillo. "Quest'anno - ha sottolineato - il 57% degli italiani non ha comprato neppure un libro. Siamo penultimi in Europa, avanti solo alla Grecia. Bisogna intervenire, il mercato in Italia perde per il quarto anno di fila, - 20% dal 2011".