Franceschini lancia la Giornata del Teatro: il 22 ottobre spettacoli gratis

Teatro gratis per tutti, un giorno all'anno. Nel 2016 accadrà il 22 ottobre . Lo annuncia il ministro della Cultura, Dario Franceschini , all'indomani dell'accordo tra la direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Mibact e l'associazione dello spettacolo Agis. La Giornata del Teatro , con eventi di mattina, di pomeriggio e di sera, riguarderà tutte le strutture pubbliche e private, comprese fondazioni liriche e teatri di tradizione.

Franceschini: "Sarà una grande festa" - "Ogni anno una grande festa del teatro". Lo scrive su Twitter il ministro Franceschini commentando l'istituzione della Giornata del Teatro.



Poi aggiunge qualche informazione in più in merito all'iniziativa: "La mattina gli spettacoli saranno riservati alle scuole, il pomeriggio e la sera a tutti i cittadini che vorranno. Stiamo ragionando su un meccanismo di prenotazione per non rendere ingestibile la giornata. La nostra intenzione è di ripetere l'iniziativa tutti gli anni. Certamente una parte delle persone che coglieranno questa opportunità dell'ingresso gratuito scoprirà la bellezza di andare a teatro e deciderà di continuare a frequentarlo".