A ottobre Picasso in mostra a Milano: presentata l esposizione di Palazzo Reale

Lavori di Pablo Picasso abbinati a opere d'arte antica saranno i protagonisti della mostra "Picasso Metamorfosi", che si terrà a Milano, a Palazzo Reale, dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019. Promossa e prodotta da Comune di Milano, Palazzo Reale e MondoMostreSkira, l'esposizione è curata dalla direttrice dei Musei civici di Avignone, Pascale Picard.



Le opere esposte saranno più di 200, tra quelle del maestro spagnolo e quelle di arte antica da cui ha tratto ispirazione: statue, ceramiche, vasi, stele, provenienti da importanti musei europei, come il Louvre e il Pompidou di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, il Museo Archeologico di Napoli e il Museo Picasso di Barcellona.



La mostra rientra nella grande rassegna europea "Picasso Méditerranée", promossa dal Musée Picasso di Parigi, in collaborazione con altre istituzioni internazionali.



Il rapporto tra Picasso e Milano ha radici antiche ed è iniziato nel 1953, quando l'artista scelse proprio Palazzo Reale, in particolare la sontuosa Sala delle Cariatidi, per esporre uno dei suoi quadri più famosi, La Guernica.

"E' indubbio che Picasso piaccia a Milano - afferma il sindaco Giuseppe Sala - Confidiamo che anche questa nuova esposizione saprà sorprendere ancora".