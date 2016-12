Fiorello, auguri social per i 90 anni di Andrea Camilleri

Con l'hashtag #camilleriunpezzoda90 Fiorello twitta i suoi speciali auguri al papà del commissario Montalbano, protagonista di una delle sue imitazioni più amate. "Volevo approfittare - dice in un video lo showman, con la voce dello scrittore, siciliano come lui - per far e gli auguri al maestro Camilleri per i suoi 90 anni e volevo ricordare che sto per fondare un nuovo socialnetwork. Si chiama Smokebook e riunirà tutti quelli che si fumano anche i libri! Auguri".