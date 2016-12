Ecco i gusti letterari dei vacanzieri Camilleri sempre re della spiaggia

Agosto, tempo di vacanza e lettura per gran parte dei viaggiatori europei. In Italia sotto l'ombrellone leggono più le donne degli uomini, che premiano l'ultimo libro di Camilleri re delle letture da spiaggia. E' la fotografia degli italiani in vacanza, emersa da un sondaggio elaborato da Opodo, agenzia di viaggi online, che ha intervistato oltre 3000 vacanzieri (italiani, francesi, tedeschi e inglesi) per scoprire quali sono le loro abitudini di lettura.

L'87% ama trascorrere la giornata al mare crogiolandosi al sole in compagnia di un buon libro, soprattutto le donne oltre i 46 anni (67%), ne leggono in media uno o due. Sono lettori tradizionali, l'82% predilige il supporto cartaceo, mentre il 25% opta per i tablet solo per sfogliare quotidiani e il 15% per i blog . Tradizionali anche nell'acquisto, il 48% si rivolge alle grandi catene, il 22% alle piccole librerie e solo l'8% compra online. Gli italiani in vacanza nella lettura cercano soprattutto l'evasione dalla realtà (42%), ma anche un po'di relax (41%). I libri sono scelti grazie alle recensioni online nel 50% dei casi, solo il 24% si affida a consigli di amici e parenti. Il budget per l'acquisto dei libri estivi è compreso tra i 10 e i 30 euro per la maggioranza degli italiani (51%), anche se il 25% è disposto a spendere un po' di più (tra i 30 e i 50 euro).

RE DELLE LETTURE ESTIVE. Cosa c'è di meglio di una lettura sotto l'ombrellone se non un romanzo ambientato in Sicilia? Re dei libri scelti dagli italiani è quindi “La giostra degli scambi” di Andrea Camilleri, che con l'ultimo episodio del commissario Montalbano è scelto dal 28% dei lettori. Al secondo posto si posiziona “La Piuma” di Giorgio Faletti (17%), mentre più indietro “Dov'è finita Audrey?” di Sophie Kinsella (10%), "Dimmi che credi nel destino” di Luca Bianchini (6%) e "Il segreto degli angeli" di Camilla Läckberg (1%).

GLI EUROPEI AL MARE Italiani ed europei sono accomunati dalla ricerca di letture rilassanti. Il 43% dei viaggiatori del Vecchio Continente legge per staccare la spina, il 35% per distrarsi, mentre il 12% per informarsi su una destinazione. Il luogo prediletto è la spiaggia (46%), al secondo posto l'hotel (30%), mentre il 16% preferisce leggere in viaggio in treno o in aereo. Secondo il sondaggio di Opodo, sono i tedeschi e gli inglesi i maggiori lettori e con il 96% si piazzano al primo posto davanti agli italiani . In controtendenza con l'Italia, gli e-traveller europei preferiscono comprare i libri direttamente online (28%), o in piccole librerie locali (27%), e solo il 16% si affida alle grandi catene di distribuzione, prima scelta nel Bel Paese. Restano simili, invece, le modalità di lettura: il 75% dei viaggiatori europei continua a preferire il libro cartaceo, mentre sui supporti tecnologici legge soprattutto quotidiani (17%) e blog (13%). Anche il budget europeo è mediamente in linea con quello italiano: il 53% spende tra i 10 e i 30 euro per i libri da vacanza, solo tedeschi e italiani arrivano a investire tra i 30 e i 50 euro. Gli inglesi sono i meno disposti a spendere: uno su tre spende meno di 10 euro in libri.