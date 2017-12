Buon compleanno alla Costituzione

Entrata in vigore il primo gennaio 1948, la Costituzione italiana venne votata il 22 dicembre 1947 con 458 voti favorevoli e 62 contrari. Promulgata il 27 dello stesso mese dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, è composta da 1 39 articoli e 18 disposizioni transitorie . Considerata con un po' di retorica da certi studiosi come "la Costituzione più bella del mondo " è stata redatta da 75 membri scelti dall'Assemblea Costituente presieduti da Meuccio Ruini.

Nel corso degli anni la Costituzione ha difeso la democrazia in un Paese uscito ferito dalla dittatura mussoliniana, consentendo di superare il difficile periodo del dopoguerra e allentando la tensione tra i diversi blocchi politici: la Democrazia cristiana di ispirazione atlantica e il Pci legato allora all'Unione Sovietica.



"Per il pieno sviluppo della persona umana a cui la nostra Costituzione deve tendere - riferiva Giorgio la Pira, storico sindaco di Firenze e membro della Costituente, a chi gli domandava dei principi fondanti della carta - era necessario non soltanto affermare i diritti individuali e sociali, ma anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie, che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale". In poche parole la Costituzione doveva rappresentare due concezioni distinte: una individualista, di stampo occidentale liberale e l'altra statalista più vicina al "sentire" socialista.



La commissione che scrisse il testo venne suddiviso in tre gruppi di lavoro: il primo, dedicato ai diritti e doveri dei cittadini, era presieduto da Umberto Tupini. Il secondo, con a capo Umberto Terracini, era indirizzato all'organizzazione costituzionale dello Stato e infine il terzo, gestito da Gustavo Ghidini, aveva il compito di occuparsi dei rapporti economici e sociali.



Dopo 18 mesi di lavoro, la Costituzione ha iniziato il suo iter parlamentare il 4 marzo 1947, per diventare legge fondamentale il primo gennaio 1948.