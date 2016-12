Milano, a Palazzo Reale "Il volto del '900"

06:54 - Palazzo Reale ospita i capolavori parigini del Centre Pompidou. I maestri del XX secolo saranno a disposizione del pubblico appassionato a Milano, nella mostra "Il volto del '900. Da Matisse a Bacon", in alcune delle più celebri opere pittoriche e scultoree.

Dal 25 settembre al 9 febbraio 2014 saranno ospitati ritratti e autoritratti di artisti dal calibro di Matisse, Bonnard, Modigliani, Magritte, Music, Suzanne Valadon, Maurice de Vlaminck, Severini, Bacon, Delaunay, Brancusi, Julio Gonzalez, Derain, Max Ernst, Mirò, Léger, Adami, De Chirico, Picasso, Giacometti, Dubuffet, Fautrier, Baselitz, Marquet, Tamara de Lempicka, Kupka, Dufy, Masson, Max Beckmann e Juan Gris. Arrivano così a Milano opere mai esposte in Italia, ma parte dell’evoluzione del genere ritratto del Novecento.

La mostra, curata da Jean-Michel Bouhours, rappresenta il cambiamento di questo concetto pittorico, in correlazione in seguito ai mutamenti della società. L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno ha spiegato che "l'avvento della fotografia ha prodotto nel secolo scorso un nuovo modo di rappresentare il volto umano, provocando un potente fluire di originalità creativa nelle opere di ritratto, che sono diventate al tempo stesso più complesse e più libere perchè svincolate dalle committenze e dalle esigenze di documentazione e celebrazione. Questa mostra ci offre la straordinaria opportunità di comprendere questo percorso".



Il curatore Bouhours, riferendosi allo strapotere dei media, ha parlato di come "cresce all’epoca una sorta di frenesia a farsi fare il ritratto, come per far entrare se stessi in una vertigine di ubiquità e di istantaneità dettate dai media contemporanei: l’immagine della propria immagine si è imposta".

Le sette sezioni della mostra sono ordinate per assonanze sul modo di trattare la figura umana da parte dei vari artisti:

1. I misteri dell’anima

2. Autoritratti

3. Il volto alla prova del Formalismo

4. Volti in sogno. Surrealismo

5. Caos e disordine, o l’impossibile permanenza dell’essere

6. Dopo la fotografia

7. La disintegrazione del soggetto





Dove: Milano, Palazzo Reale, piazza Duomo 12

Quando: dal 25 settemre al 9 febbraio 2014

Orari: lunedi dalle 14,30 alle 19,30; da martedì a domencia dalle 9,30 alle 19,30. Giovedì e sabato apertura prolungata fino alle 22,30 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura)

Biglietti: 11 euro, ridotto 9,50 euro, ridotto speciale 6,50 euro