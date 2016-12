Mater Morbi, un Dylan Dog in versione deluxe

Poche storie hanno segnato l'immaginario collettivo del fumetto italiano dell'ultimo decennio come Mater Morbi, l'episodio di Dylan Dog scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Massimo Carnevale. La storia, uscita nelle edicole alla fine del 2009, ha ottenuto immediatamente una grande attenzione mediatica: il paese era spaccato in due dalla discussione sul testamento biologico dopo i casi Welby ed Englaro, così l'uscita di questaha fatto subito scalpore.

BAO Publishing presenta Mater Morbi nella sua edizione definitiva: un volume cartonato, di grande formato, con una ricca appendice di testi e immagini a cura dei due autori, con due meravigliose copertine inedite e un prologo inediti dipinti appositamente dallo stesso Carnevale.

Trasportato con urgenza in ospedale per un improvviso malore, per Dylan Dog inizia un calvario senza fine nel peggiore degli orrori: la malattia. Un male oscuro si è impadronito di lui, torturandolo e consumandolo giorno dopo giorno, senza che nessuno possa fare nulla per salvarlo. L’unica via d’uscita pare essere quella di affrontare la creatura che lo sta uccidendo, raggiungendola nel cuore della sofferenza. Un luogo che si trova a un passo dalla morte.

Autentico gioiello di narrazione, costruita con cuore e perizia da un Roberto Recchioni in splendida forma, è stata illustrata da Massimo Carnevale, il cui lavoro certosino splende, nel grande formato di questa edizione speciale, corredata da un prologo a colori realizzato appositamente per l'edizione BAO.

Autori: Roberto Recchioni, Massimo Carnevale

Formato: Cartonato 22 x 29

Pagine: 144

Prezzo: 17.00 euro

ISBN: 978-88-6543-154-2