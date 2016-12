A circa vent’anni dalla pubblicazione di American Psycho, arriva una risposta alle atrocità di Patrick Bateman. Ma si tratta di una risposta molto diversa dalle azioni del personaggio di Ellis, perché Ignazia Gugliaro è una donna, non è American e, soprattutto, non è Psycho.

Mentre nel mondo impazza la moda del mommy porn e l’opinione pubblica si chiede se sia giusto o troppo poco femminista farsi sculacciare a letto, la protagonista di Esercizi di sevizia e seduzione è presa da tutt’altro ordine di considerazioni. Constatando quanto venga percepita come normale la violenza sessuale ai danni di donne e quanto assurda, inverosimile e inaccettabile quella sugli uomini, Ignazia decide di prendere in mano la situazione e darsi da fare per riequilibrare questo stato di cose.Combattendo gli stereotipi rigidi e contraddittori che incatenano le donne, la protagonista conduce una sua battaglia personale contro la banalità anche riscrivendo a generi invertiti alcuni classici dello stupro. Poi rapisce uomini deprecabili e li costringe ad ascoltare le sue pagine fino a terrorizzarli. Il tutto mentre vive l’inizio di una bellissima e inaspettata storia d’amore. Fra le pagine che Ignazia riscrive, ovviamente, anche quelle di American Psycho.

L'autrice - Irene Chias (Erice, 1973), vive a Milano dove fa la giornalista. Ha pubblicato alcuni racconti e, nel 2010, il romanzo Sono ateo e ti amo.







Editore: Mondadori

Collana: Scrittori Italiani e stranieri

Pagine: 228

Prezzo: 17 euro



Nelle pagine successive in anteprima due estratti dal libro