L’idea di TiraDritto - Contro la cocaina, promossa dal giornalista di “Repubblica” Paolo Berizzi, autore di "La Bamba", con Antonello Zappadu, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri vuole essere una serie itinerante di convegni all'aria aperta che coinvolgerà intellettuali e medici. L'obiettivo è usare la parola per cercare di combattere quella che è diventata la regina delle sostanze, la "bamba" appunto.

L’uso di cocaina è documentato in ogni segmento della società. Influenza i comportamenti e regola la vita sociale delle grandi aree urbane. E’ semplice da trovare in ogni ambito professionale, anche delicato. Chirurghi, professionisti e piloti ne fanno uso così come alcuni parlamentari. L’età media di chi si avvicina alla sostanza è in caduta libera con consumatori che vanno ancora al liceo.

I promotori dell’iniziativa parlano di una “boccata d’aria aperta”, di una “sniffata di libertà per ricordarsi come ci si sente bene padroni di noi stessi”. Per spiegarlo, personaggi del calibro di Kasia Smutniak, Daniele Silvestri, Flavio Insinna che aiuteranno a far “tirare dritto” soprattutto i più giovani. La prima tappa sarà a Tor Bella Monaca mercoledì 27 marzo.