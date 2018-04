Dal Giappone arrivano a Bologna "Storie dʼamore e di guerra" Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Ufficio stampa 3 di 13 Ufficio stampa 4 di 13 Ufficio stampa 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



La mostra, dedicata al periodo Edo (1603 - 1868), è pensata come un viaggio per ripercorrere l'arte, ma anche la storia del Giappone. Oltre le opere d'arte sono in esposizione anche vestiti di samurai, kimono, ventagli e fotografie per offrire un panorama sulla vita dell'epoca. L'intero percorso si snoda tra il mondo delle geisha e il fascino dei leggendari guerrieri samurai. Ma accanto alle famose stampe shunga ricche di erotismo è possibile ammirare opere che ritraggono paesaggi e fiori ed immergersi nell'atmosfera del Giappone nel suo periodo classico. La mostra è corredata da un programma di attività didattiche e collaterali come la cerimonia del te e la creazione degli origami.



Giappone. Storie d'amore e di guerra

Palazzo Albergati, Bologna

fino al 9 settembre 2018

