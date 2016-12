Le mostre del 2014: da Vermeer a Frida Kahlo, da Van Gogh a Matisse

17:39 - Saranno dodici mesi ricchissimi quelli che aspettano gli appassionati d'arte. Tante le mostre-evento in programma per il 2014, per tutti i gusti e in tutte le principali di città. A Bologna "La ragazza con l'orecchino di perla", capolavoro di Vermeer e icona dell'arte al pari della Gioconda, per la prima volta esposta in Italia, a Roma l'opera straordinaria della pittrice messicana Frida Kahlo, tra le più amate e seguite dal pubblico degli appassionati, a Ferrara il segno scultoreo e il colore travolgente di Henri Matisse: queste le rassegne che si candidano al ruolo di blockbuster tra le mostre del 2014. Che potrebbe avere tra i protagonisti anche Van Gogh, sia per l'esposizione spettacolare in preparazione a Milano sia per quella vicentina che a chiuderà l'anno, "I notturni nell'arte da Tutankhamon a Van Gogh".



Ecco quali sono gli appuntamenti da segnare in agenda e da visitare:



BOLOGNA: "La ragazza con l'orecchino di perla. Il mito della Golden Age. Da Vermeer a Rembrandt capolavori dal Mauritshuis", allestita negli spazi di Palazzo Fava dall'8 febbraio al 25 maggio. È la prima volta che il celebre capolavoro del maestro di Delft, ispiratore di romanzi e film, viene esposto in Italia. L'occasione straordinaria è il restauro del museo Mauritshuis dell'Aia dove il dipinto è conservato. Una chiusura prolungata che ha permesso di organizzare una sorta di tournée dei tesori del museo, che hanno toccato il Giappone e gli Stati Uniti. Prima di tornare nella sede museale, ecco dunque l'unica esposizione europea della piccola tela, divenuta ormai un'icona dell'arte.La mostra di Palazzo Fava ha già sbaragliato tutti i record di prenotazioni, anche nel caso delle aperture esclusive dal 31 gennaio al 5 febbraio, visite guidate in piccoli gruppi (prima dell'inaugurazione) dal costo ovviamente fuori standard (40 a 80 euro, se compresa la cena a buffet). Quella di apertura, il 31 gennaio, con la guida di Goldin in persona, con non più di 40 visitatori, a 150 euro è andata esaurita in un'ora. Oltre alla "Ragazza con l'orecchino di perla", si potranno ammirare dipinti di Rembrandt e altri maestri della pittura olandese del '600.



ROMA: Molto attesa alle Scuderie del Quirinale anche la grande mostra sull'artista messicana Frida Kahlo (1907-1954), simbolo dell'avanguardia artistica e della cultura messicana del '900. Venerata anticipatrice del movimento femminista, marchio di culto del merchandising universale, nonché seducente soggetto del cinema hollywoodiano, Frida Kahlo è amatissima dal popolo delle mostre per l'inestricabile legame arte-vita che permea la sua opera, specchio della vicenda biografica fusa con la storia e lo spirito del mondo a lei contemporaneo e con il linguaggio, l'immaginario, i colori e i simboli della cultura popolare messicana. Dal 20 marzo al 13 luglio, alle Scuderie saranno riunite le opere capitali dell'artista, provenienti dalle principali collezioni pubbliche e private del mondo.



FERRARA: Palazzo dei Diamanti di Ferrara punta nel 2014 a riconquistare il grande pubblico, dopo i danni del terremoto di due anni fa e la programmazione incentrata su grandi maestri del passato, troppo poco conosciuti in Italia (l'ultimo è stato Zurbaran, il Caravaggio spagnolo). Ecco quindi che dal 22 febbraio al 15 giugno sarà di scena "Matisse, la figura. La forza della linea, l'emozione del colore", curata da Isabelle Monod-Fontaine, una delle massime esperte del genio francese che cambiò il corso dell'arte del '900 imprimendo la sua visione nuova a ogni genere artistico.



VICENZA e MILANO: Oltre alla Biennale Architettura (quest'anno dal 7 giugno al 23 novembre ), che sempre richiama a Venezia gli appassionati dell'arte e a una bellissima mostra sul Liberty a Forlì ("Liberty. Uno stile per l'Italia moderna") dal 1 febbraio al 15 giugno, sarà poi il genio di Van Gogh a calamitare l'interesse generale. Se Milano dedicherà un'importante retrospettiva (di cui non si conoscono ancora i dettagli) al maestro olandese, i suoi capolavori rappresenteranno il piatto forte di un'altra mostra, "Se una notte nel tempo Van Gogh e Tutankhamon. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento", dal 24 dicembre alla Basilica Palladiana di Vicenza. Esposti in totale 80 capolavori che spaziano attraverso i millenni e che prevede una straordinaria sezione incentrata sui celebratissimi, struggenti, fulgidi notturni di Van Gogh (circa dieci).