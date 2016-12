16:46 - Se il mare non va alla montagna, la montagna va al mare. E' quello che è successo con la mostra d'arte contemporanea "Respirart Blu Gallery" che ha messo in scena l'orogenesi, riportando le montagne al loro elemento primordiale: il mare. Il parco d'arte più alto del mondo, situato nei giardini di un resort calabrese a San Ferdinando, nel Reggino, ha scelto di ripercorrere la storia delle dolomiti con l'installazione di Marco Nones intitolata "Le radici del mare".



Il cono delle Dolomiti - L'opera è formata da un cono alto sei metri che si innalza lungo un ideale asse spazio temporale ripercorrendo le origini delle Dolomiti. L'idea dell'artista è quella di raccontare, attraverso la legna incisa dal sale e levigata dalla sabbia, storie provenienti dagli abissi oceanici. Un modo per valorizzare, attraverso l'espressione artistica, la storia più remota del "Patrimonio Naturale dell'Umanità" rappresentato appunto dalle Dolomiti e anche dalle bellezze marine della nostra penisola.



Le altre opere - Fra le altre opere esposte c'è anche un eucalipto dipinto da Giacomo Bettega, con le fronde colpite dal vento. L'artista lo ha intitolato "Quando sento il fuoco sotto ai piedi, la testa entra in produzione" per esprimere il senso dell'esistenza che va incontro alla vita. Giulia Tondelli ha invece creato "Storie sedute", con due panchine ricoperte da dipinti, e "Oltre il giardino", un murales che rappresenta la ramificazione di nuovi racconti. Jacopo Bellante ha realizzato un altro murales, “AAA Nausicaa”



Le bellezze italiane - L'evento si ripropone ogni estate per "mettere in comunicazione" il mare calabrese con il Parco d'Arte RespirArt Pampeago Green & White Gallery, nato nel 2010 in Val di Fiemme a quota 2000 metri e posto nella splendida cornice delle Dolomiti del Trentino. Un gemellaggio all'insegna dell'arte e della natura che quest'anno festeggia la terza edizione e si ripropone come una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto.